В Свердловской области зафиксировано более 2 млн попыток перехода на фишинговые сайты

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В январе-ноябре программы «Лаборатории Касперского» предотвратили 2 млн 137 тыс. попыток перейти на фишинговые сайты в Свердловской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.



Представители организации отметили, что сейчас фишинг является одной из наиболее актуальных угроз кибербезопасности. Из-за ухода ряда иностранных брендов появилось множество ресурсов, где мошенники предлагают приобрести ставшие недоступными товары, но вместо этого крадут деньги и персональные данные. Проблема также усугубилась тем, что приложения некоторых банков исчезли из IOS и Android.



Уточним, что фишинговый сайт или приложение — это ресурс, который похож на настоящий, но на самом деле имеет другой адрес и принадлежит злоумышленникам.