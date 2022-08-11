В Свердловской области зафиксировано более 2 млн попыток перехода на фишинговые сайты

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В январе-ноябре программы «Лаборатории Касперского» предотвратили 2 млн 137 тыс. попыток перейти на фишинговые сайты в Свердловской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
Представители организации отметили, что сейчас фишинг является одной из наиболее актуальных угроз кибербезопасности. Из-за ухода ряда иностранных брендов появилось множество ресурсов, где мошенники предлагают приобрести ставшие недоступными товары, но вместо этого крадут деньги и персональные данные. Проблема также усугубилась тем, что приложения некоторых банков исчезли из IOS и Android.
Уточним, что фишинговый сайт или приложение — это ресурс, который похож на настоящий, но на самом деле имеет другой адрес и принадлежит злоумышленникам.
УрБК, Москва, 11.08.2022. Минцифры РФ разрабатывает механизм, который позволит сократить срок блокировки фишинговых ...19.08.2020 В июле 2020 года удвоилось число фишинговых атак на клиентов российских банков
УрБК, Москва, 19.08.2020. Специалисты в сфере кибербезопасности и финансовые учреждения зафиксировали резкий рост ...20.03.2015 Количество финансовых кибератак на пользователей Android выросло в три раза
УрБК, Москва, 20.03.2015. В 2014 году пользователи мобильной платформы Android стали в три раза чаще сталкиваться с ...11.10.2013 Сайты пяти российских банков подверглись DDoS-атакам
УрБК, Москва, 11.10.2013. Официальные сайты ЦБ РФ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Альфа-банк», ОАО «Газпромбанк» и ВТБ ...17.07.2013 В России выявлен новый вид мошенничества в сфере онлайн-банкинга
УрБК, Москва, 17.07.2013. Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новый вид мошеннических интернет-рассылок, ...