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Вчера, 15:23

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. По состоянию на 14 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 247 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 13 декабря число безработных составляло 16 тыс. 283 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 36 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,77%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,44.

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