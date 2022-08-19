Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил новый корпус гимназии № 120 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил новый строящийся корпус гимназии № 120 в Екатеринбурге. Там он ознакомился с оснащением и образовательными возможностями нового здания. Вместе с губернатором в лицее побывал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает департамент информационной политики региона.
Новое здание начали строить в декабре 2021 года в рамках нацпроекта «Образование». Объект почти завершен и в ближайшее время сможет принять учащихся.
У постройки четыре этажа. Общая площадь — почти 15 тыс. кв. м. Корпус рассчитан на 600 мест: 24 класса по 25 человек.
Здесь будут заниматься ученики средних и старших классов. Для них подготовлены кабинеты по основным предметам, в том числе в помещениях для химии, физики и биологии есть лаборантские, а также есть возможность для практических занятий. Там же будут обустроены мастерские для занятий деревообработкой, обработкой металла, работы с тканями, для кулинарии и домоводства.
Помимо этого, новый корпус будет иметь медиацентр, современный актовый зал с гримерками и костюмерными комнатами, спортивный блок. После уроков у учащихся будет возможность заниматься в издательском центре с мини-типографией, в студиях робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, студии художественной керамики.
Чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей, новое здание оснащено системой контроля доступа, внешним и внутренним видеонаблюдением, современной системой оповещения.
Вдобавок в здании обеспечена доступная среда для маломобильных граждан: отсутствуют пороги, есть широкие проемы, оборудованы специальные санитарно-гигиенические помещения, есть лифт. На каждом этаже установлены кнопки вызова помощника.
Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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