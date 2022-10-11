На ЕВРАЗ НТМК прошла экологическая экскурсия для жителей Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. На Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) состоялся экологический тур по производственным площадкам для жителей города. В мероприятии приняли участие представители гордумы, администрации города, а также экологических, общественных, образовательных и медицинских организаций. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Гости комбината побывали на коксохимическом производстве (КХП), где не так давно завершили перевод конечного охлаждения коксового газа в закрытый цикл с применением теплообменников закрытого типа. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Чистый воздух». Отмечается, что запуск новой технологии прошел 23 ноября, где присутствовал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Местные жители могли увидеть на пульте управления параметры работы теплообменников, отделения абсорбции аммиака, движение и температуру газа в агрегатах. Посетители побывали и на производственной площадке, посмотрели обновленное оборудование, задали вопросы начальнику КХП Вячеславу Звонареву.







Далее тур проходил на площадке доменной печи № 7, где можно было наблюдать за выпуском чугуна, пультом управления домной, а также узнать об особенностях работы системы аспирации, газоочистки и рукавных фильтров.



После посещения производства был организован круглый стол. Там участники дискуссии обсудили экологическую политику компании, проекты по будущей модернизации комбината. Затем к обсуждению вопросов окружающей среды по видеосвязи подключился руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.



«Общественный контроль со стороны неравнодушных граждан на промышленных объектах очень важен. Жители города лично посмотрели, убедились и сделали выводы о той работе, которая проводится на предприятии. Для нас очень ценно получать обратную связь от лидеров общественного мнения, чтобы понимать, на что еще необходимо обратить внимание, где нужно усилиться», — сообщил он.







По словам начальника управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светланы Неугодниковой, на комбинате проводится масштабная работа по снижению воздействия на окружающую среду. Поэтому в приоритете модернизация коксохимического производства. По комплексному плану федерального проекта «Чистый воздух» ЕВРАЗ НТМК уже осуществил пять мероприятий, в том числе запуск теплообменников закрытого типа на коксохимическом производстве. Реализация такого проекта значительно снизит полиароматику, на которую часто обращают внимание местные жители.









Как отметила начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Лариса Носовская, мероприятия ЕВРАЗ НТМК прошли в установленные сроки и в запланированном объеме. Кроме того, она добавила, что власти города также проводят работы по переходу на экологичный транспорт и занимаются газификацией частного сектора.



«Мы увидели, что комбинат меняется, происходит модернизация производства в соответствии с современным экологическим законодательством. Старое оборудование, вместо которого введены теплообменники, у которых мы сегодня побывали, готовится к выводу из эксплуатации. Важно, что ЕВРАЗ НТМК, как промышленное предприятие, реализует мероприятия на комбинате за счет собственных средств, а деньги федерального проекта идут на развитие городской инфраструктуры: приобретение автобусов и трамваев, строительство котельных, перевод с печного отопления на газ», — подчеркнул руководитель региональной общественной организации Свердловской области «Экоправо» Андрей Волегов.



На ЕВРАЗ НТМК ведется постоянное усовершенствование коксохимического производства. Результаты подобной деятельности отражаются в статистических данных: специфические выбросы КХП (нафталин, бензол, фенол) за 30 лет сократились в 11,5 раза (или на 93%). На сегодняшний день комбинат функционирует в рамках установленных нормативов.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа