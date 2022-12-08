Свердловское УФНС проведет день открытых дверей в связи с переходом всех плательщиков на новую систему уплаты налогов

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. На Среднем Урале во всех отделениях налоговой службы 15 декабря пройдет день открытых дверей, посвященный переходу к новому порядку расчетов с бюджетом. Задать интересующие вопросы плательщики смогут с 09.00 до 20.00. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге, начальник отдела урегулирования задолженности Управления ФНС России по Свердловской области Артем Балюра.



С 1 января 2023 года для всех категорий плательщиков вводится единый налоговый счет. Нововведение сделано для упрощения порядка уплаты налогов и своевременного поступления средств в тот или иной налоговый бюджет. Теперь в налоговом документе будет указано всего два реквизита: ИНН плательщика и сумма платежа. Далее платеж будет автоматически распределен между уровнями бюджета в соответствии с определенной очередностью.



Артем Балюра подчеркнул, что новая система позволит избежать ошибок и исключить человеческий фактор при уплате налогов. Кроме того, появится еще ряд нововведений.



«Единый налоговый счет — это совокупность налоговых обязательств, скомпонованная в одном показателе. Баланс счета может быть отрицательным в случае наличия задолженности. Нулевым — если все уплачено вовремя. И положительным, если была переплата. При этом переплату можно оставить в счет будущих платежей, направить на уплату налогов за другое лицо или, написав заявление на возврат, вернуть на расчетный счет. Причем сроки для данной операции сократятся до одного рабочего дня. Эти же сроки будут применяться в случае, когда плательщик погасил задолженность и необходимо снять ограничения с действующего расчетного счета», — рассказал начальник отдела урегулирования задолженности.



Еще одно новшество будет касаться сокращения количества сроков предоставления отчетности и сроков уплаты платежа. Подача отчетности теперь будет происходить 25 числа месяца, уплата налогов — 28 числа.



Для открытия единого налогового счета плательщикам ничего делать не придется, все будет произведено автоматически. В состав единого налогового счета войдут все налоги, которые уплачивают плательщики, за исключением утилизационного сбора и НДФЛ с патентов иностранцам.