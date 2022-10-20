В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о творчестве Франсиско Гойи

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных искусств) 15 декабря пройдет лекция, посвященная творчеству испанского художника XIX века Франсиско Гойи.
«Героем лекции станет главный испанский художник XIX века — Франсиско Гойя. Живопись и графика играли равную роль в его творчестве, и мы рассмотрим обе ипостаси — и проследим, как художник проходил путь от придворного портретиста к критику реальности, от морализатора к визионеру, от торжества разума к кошмару», — говорится в сообщении пресс-службы музея.
Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ
Лекцию под названием «Франсиско Гойя. На границах» для посетителей музея представит научный сотрудник сектора зарубежного искусства Дарья Черкасова. Мероприятие начнется в 18.30 по адресу улица Вайнера, 11.
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