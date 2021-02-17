«Аэрофлот» вернет многодетному екатеринбуржцу более 68 тыс. рублей за неиспользованные билеты

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Многодетный житель Екатеринбурга отсудил у авиакомпании «Аэрофлот» 68 тыс. 755 руб. за несостоявшийся перелет, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В марте 2020 года екатеринбуржец купил в ПАО «Аэрофлот» билеты на рейс Екатеринбург — Бургас (Болгария). Вылет должен был состояться в мае того же года. Из-за пандемии коронавируса перелет по маршруту отменили и выдали ваучеры.



В конце июля 2020 года «Аэрофлот» возобновил продажи билетов по указанному направлению, и мужчина запланировал поездку на август. Однако и она не состоялась по не зависящим от пассажира причинам.



Так и не использовав ваучер, в июне 2022 года он обратился в авиакомпанию с заявлением о возврате стоимости билетов. Но его обращение не было удовлетворено.



Впоследствии гражданином был подан иск в Кировский районный суд Екатеринбурга к авиаперевозчику. Он намеревался взыскать денежные средства незадействованных билетов — 60 тыс. 366 руб., неустойку на ту же сумму, проценты за пользование его финансами в размере 8 тыс. 389 руб., штраф, а также расходы за выплаты услуг представителя — 20 тыс. руб.



Суд частично удовлетворил требования истца и назначил возместить ущерб в размере 68 тыс. 755 руб. Дополнительно «Аэрофлот» призвали оплатить госпошлину — 2 тыс. 010 руб.



Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако постановление осталось без изменений, так как правила о компенсации провозной платы по истечении трех лет с даты отправления рейса не распространяются на многодетные семьи.