Официальный курс доллара США вырос на 44 коп., евро — на 43 коп.

УрБК, Москва, 14.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 44,46 коп., до 63,21 руб., евро — на 43,17 коп., до 66,70 руб.