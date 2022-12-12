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Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Сегодня днем для очистки улиц и дорог Екатеринбурга от снега выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники. В том числе задействовано 42 комбинированные дорожные машин, 52 трактора, семь снегопогрузчиков, 18 грейдеров, 19 фронтальных погрузчиков, 70 самосвалов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, за минувшие сутки в уборке муниципалитета принимали участие 460 единиц спецтехники и 513 рабочих. Для предотвращения скользкости пешеходных зон израсходовано 61 т противогололедных материалов (ПГМ) и 9 т фракционного песка.

На полигоны вывезено более 9 тыс. т снега.

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