Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Сегодня днем для очистки улиц и дорог Екатеринбурга от снега выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники. В том числе задействовано 42 комбинированные дорожные машин, 52 трактора, семь снегопогрузчиков, 18 грейдеров, 19 фронтальных погрузчиков, 70 самосвалов.



Как сообщает пресс-служба администрации города, за минувшие сутки в уборке муниципалитета принимали участие 460 единиц спецтехники и 513 рабочих. Для предотвращения скользкости пешеходных зон израсходовано 61 т противогололедных материалов (ПГМ) и 9 т фракционного песка.



На полигоны вывезено более 9 тыс. т снега.