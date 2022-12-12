Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Сегодня днем для очистки улиц и дорог Екатеринбурга от снега выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники. В том числе задействовано 42 комбинированные дорожные машин, 52 трактора, семь снегопогрузчиков, 18 грейдеров, 19 фронтальных погрузчиков, 70 самосвалов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, за минувшие сутки в уборке муниципалитета принимали участие 460 единиц спецтехники и 513 рабочих. Для предотвращения скользкости пешеходных зон израсходовано 61 т противогололедных материалов (ПГМ) и 9 т фракционного песка.
На полигоны вывезено более 9 тыс. т снега.
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...07.12.2022 На уборке улиц от снега в Екатеринбурге задействовано 417 рабочих и 182 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Днем 7 декабря для очистки улиц Екатеринбурга от снежного покрова привлекли 417 рабочих ...25.03.2022 Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега и грязи вышли 379 рабочих и 180 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...04.02.2022 Днем 4 февраля на уборку улиц Екатеринбурга выйдут 308 рабочих и 170 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Из-за продолжающихся снегопадов уборка улиц Екатеринбурга от снега и грязи ...18.01.2022 На очистке улиц Екатеринбурга 18 января задействовано 386 рабочих и 191 единица спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. Сегодня днем на уборку дорог и пешеходных зон Екатеринбурга было выведено 386 ...