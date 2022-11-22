В Свердловской области заработает приложение для онлайн-проверок бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В Свердловской области планируется запустить мобильное приложение «Инспектор». Оно предназначено для дистанционных проверок бизнеса в формате видеоконференции, сообщает департамент информационной политики региона.



«Использование «Инспектора» на мобильном устройстве или рабочем компьютере специалиста органа контроля позволяет проводить контрольное или надзорное мероприятие дистанционно, таким же образом можно оценивать соответствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям. Внедрение приложения «Инспектор» является важной составляющей цифровизации контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области», — прокомментировала и. о. министра экономики и территориального развития области Татьяна Гладкова.



Предприниматель сможет получить сообщение о грядущей дистанционной проверке через личный кабинет на «Госуслугах», сюда же придет ссылка для подключения к видео-конференц-связи. Проверяемый сможет по интернету показать объект и ответить на вопросы инспектора. В программе предусмотрена возможность записи проверки, а также будет фиксироваться время проставления отметок инспектора об ответах на вопросы.



Первыми приложение начнут использовать региональные министерства, а также департамент ветеринарии и управление архивами Свердловской области. Массовое использование программы запланировано на 2023 год. Нововведение коснется проверок бизнеса, на которые не распространяется действие моратория.