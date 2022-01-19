В Екатеринбурге не реализовано 41,6 тыс. квартир в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Объем предложения на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга достиг рекордной отметки — 41,6 тыс. нереализованных квартир. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).
Аналитики говорят о спаде продаж в октябре, за которым последовал рост числа сделок в ноябре. В УПН также ожидают неплохих показателей в декабре.
«Активизация рынка происходит на фоне предполагаемой отмены льготной ипотеки и ценового стимулирования со стороны девелоперов. К концу года терпеливые покупатели дождались реальных скидок на отдельные проекты», — говорится в сообщении.
На вторичном рынке наблюдается небольшой объем предложения. Рост активности покупателей также низкий. При этом «сложившиеся тенденции не гарантируют рынку дальнейшего восстановительного роста».
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