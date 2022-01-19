В Екатеринбурге не реализовано 41,6 тыс. квартир в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Средняя цена квартир в Екатеринбурге в 2021 году выросла на 19-20%. Об этом в ходе ...

Продажи на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в прошлом году выросли на 15-20%

Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом написал начальник аналитического ...

На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом ...

На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2021. В настоящее время в новостройках Екатеринбурга не продано около 27 тыс. квартир. Об ...

Объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге с начала года снизился на 1,9%

Объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге с начала года снизился на 1,9%. Об этом сообщает Уральская ...