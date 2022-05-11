В России приняли госстандарты по оснащению электросамокатов и моноколес устройствами замедления

УрБК, Москва, 11.05.2022. В Минпромторге РФ рассказали о разработке стандарта с требованиями для «электрических средств ...

В России могут ограничить предельную скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров

В России с 1 октября вступит в силу нацстандарт для защиты от недолива топлива на АЗС

УрБК, Москва, 23.07.2020. С 1 октября этого года в России вступит в силу новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на ...