В России приняли госстандарты по оснащению электросамокатов и моноколес устройствами замедления

УрБК, Москва, 13.12.2022. Власти страны утвердили новый ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ), который начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Как заметили представители Минпромторга, нововведение призвано обезопасить граждан при использовании мобильных транспортных средств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстандарт.
Эксперты отмечают, что цена на технику, соответствующую стандартам, может быть существенно выше той, что есть на рынке на данный момент. В то же время представители компаний краткосрочной аренды самокатов утверждают, что их продукция уже оснащена необходимыми механизмами.
Также в документе указано, что новые условия для электротранспорта носят рекомендательный характер. Однако соблюдение критериев по сокращению скоростного режима будет отмечено как соответствующее стандарту.
Теперь, по словам замглавы Минпромторга Альберта Каримова, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса смогут развивать скорость не выше 25 километров в час с помощью встроенных систем замедления.
«ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ, что позволит существенно повысить безопасность граждан. Стандарт гармонизирован с международным стандартом EN 17128-2020», — подчеркнул он.
Также государственные нормы определяют, что электрические самокаты, так же как и зарядные устройства для них, должны быть созданы без риска возгораний или возможности механических повреждений.
«Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей», — заметил глава Росстандарта Антон Шалаев.
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