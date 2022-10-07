В Свердловской области за ноябрь подано 115 заявлений о банкротстве юрлиц

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В октябре, после снятия моратория на банкротство, в Арбитражный суд Свердловской области поступило 102 заявления о признании финансово несостоятельными юридических лиц. В ноябре — 115. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге зампред регионального арбитража Светлана Сушкова.
«Всплеска после 1 октября не случилось», — подчеркнула она.
Светлана Сушкова добавила, что 2019 году поступило около 2 тыс. заявлений о банкротстве юрлиц, в 2020 — 1,6 тыс., в 2021 — 2 тыс., за 11 месяцев 2022 года — 608.
По физическим лицам количество заявлений растет ежегодно: 3,5 тыс. — в 2019 году, 5, тыс. — в 2020, 8,9 тыс. — в 2021, 10,5 тыс. — за 11 месяцев 2020 года. Такую тенденцию С. Сушкова связывает с «неудовлетворительным финансовым положением граждан, финансовой неграмотностью».
Напомним, что с 1 апреля по 1 октября в России действовал мораторий на банкротство. Кредиторам запретили подавать заявления о признании финансово несостоятельными юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Сами должники могли подавать заявления о своем банкротстве.
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