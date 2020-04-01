ЕВРАЗ снял комедийный сериал о металлургах Урала и Сибири

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. ЕВРАЗ создал комедийный сериал о молодых металлургах под названием «Короче, ЕВРАЗ». Съемки проходили на предприятиях компании и на улицах городов Нижнего Тагила и Новокузнецка. 12 декабря состоялась премьера ситкома в официальной группе ЕВРАЗа в соцсети «ВКонтакте», а также на платформах «Россия-24» в Свердловской и Кемеровской областях, ТВН в Новокузнецке и Телекон в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» металлургического предприятия.



Главные герои сериала — двое молодых людей, которые ищут себя в жизни. Так, по сюжету один из них живет с мамой в Новокузнецке, играет в Dota и хочет устраиваться на работу. Второй герой — житель Нижнего Тагила, рано ставший отцом. Однако при этом он зависит от тестя, так как проживает в его квартире и работает механиком в его автомастерской. Но в один день все меняется.



«По стечению обстоятельств оба героя устраиваются в ЕВРАЗ — на НТМК и ЗСМК. Сможет ли умный лентяй стать айтишником и влюбить в себя главную красотку предприятия? А неуверенный в себе парень стать настоящим металлургом? Наладят ли они жизнь? И, в конце концов, каково это — работать на заводе?» — говорится в синопсисе киноленты.



Так, зрители увидят, как молодые сотрудники компании будут принимать важные и ответственные решения за себя и близких, тем самым меняя свою жизнь. Как уверяют создатели шоу, «все это будет происходить на фоне эффектных сцен: искр, огня и раскаленного металла!». «Короче, ЕВРАЗ» включает в себя пять серий, повествующих о дружбе, наставничестве, исполнении мечты и, конечно же, любви.



Режиссер сериала — Всеволод Чинилов. Роль айтишника исполнил артист Новосибирского молодежного театра «Глобус» Никита Зайцев, а молодого отца и начинающего горнового сыграл московский артист театра и кино Денис Барковский. Тестем стал заслуженный артист Российской Федерации Олег Гетце, а наставником в доменном цехе — артист Свердловского академического театра драмы Алексей Щипанов. В образе тещи на экране предстанет артистка Нижнетагильского драматического театра Елена Макарова.



Сериал будет транслироваться на канале Evraz на YouTube с 12 по 16 декабря.