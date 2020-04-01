УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:02

ЕВРАЗ снял комедийный сериал о металлургах Урала и Сибири

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. ЕВРАЗ создал комедийный сериал о молодых металлургах под названием «Короче, ЕВРАЗ». Съемки проходили на предприятиях компании и на улицах городов Нижнего Тагила и Новокузнецка. 12 декабря состоялась премьера ситкома в официальной группе ЕВРАЗа в соцсети «ВКонтакте», а также на платформах «Россия-24» в Свердловской и Кемеровской областях, ТВН в Новокузнецке и Телекон в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» металлургического предприятия.

Главные герои сериала — двое молодых людей, которые ищут себя в жизни. Так, по сюжету один из них живет с мамой в Новокузнецке, играет в Dota и хочет устраиваться на работу. Второй герой — житель Нижнего Тагила, рано ставший отцом. Однако при этом он зависит от тестя, так как проживает в его квартире и работает механиком в его автомастерской. Но в один день все меняется.

«По стечению обстоятельств оба героя устраиваются в ЕВРАЗ — на НТМК и ЗСМК. Сможет ли умный лентяй стать айтишником и влюбить в себя главную красотку предприятия? А неуверенный в себе парень стать настоящим металлургом? Наладят ли они жизнь? И, в конце концов, каково это — работать на заводе?» — говорится в синопсисе киноленты.

Так, зрители увидят, как молодые сотрудники компании будут принимать важные и ответственные решения за себя и близких, тем самым меняя свою жизнь. Как уверяют создатели шоу, «все это будет происходить на фоне эффектных сцен: искр, огня и раскаленного металла!». «Короче, ЕВРАЗ» включает в себя пять серий, повествующих о дружбе, наставничестве, исполнении мечты и, конечно же, любви.

Режиссер сериала — Всеволод Чинилов. Роль айтишника исполнил артист Новосибирского молодежного театра «Глобус» Никита Зайцев, а молодого отца и начинающего горнового сыграл московский артист театра и кино Денис Барковский. Тестем стал заслуженный артист Российской Федерации Олег Гетце, а наставником в доменном цехе — артист Свердловского академического театра драмы Алексей Щипанов. В образе тещи на экране предстанет артистка Нижнетагильского драматического театра Елена Макарова.

Сериал будет транслироваться на канале Evraz на YouTube с 12 по 16 декабря.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.04.2020 В ЕВРАЗе подвели итоги видеопроекта «Народный корреспондент»

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2020. Почти 1,5 млн просмотров за последние шесть недель собрал видеопроект ЕВРАЗа «Народный ...

27.11.2019 ЕВРАЗ приобрел для Нижнетагильского музея-заповедника новый автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев передал ключи от новой «ГАЗели» ...

17.09.2018 В Нижнем Тагиле открылась фотовыставка «Стальные династии ЕВРАЗа»

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. В сквере Нижнетагильского горно-металлургического колледжа открылась фотовыставка ...

23.01.2017 На ЕВРАЗ НТМК состоялись съемки научно-популярной передачи об истории развития металлургии

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. На Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) состоялись ...

23.06.2011 Канал HBO снимет сериал про молодого Тайсона

Канал HBO сделает сериал, в основу которого ляжет история молодого Майка Тайсона. Сообщает Lenta.ru. Сюжет сериала, ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске
Архив новостей
Декабрь 2022 (305)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18