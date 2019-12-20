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Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота более 500 кг фальсифицированной красной икры

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Свердловские сотрудники Управления Россельхознадзора совместно со специалистами регионального ГУ МВД России в ходе внеплановой проверки обнаружили более 500 кг красной икры неустановленного происхождения. Продажа товара производилась в Екатеринбурге на улице с автомобиля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мониторинг во ФГИС «Меркурий» показал, что на продукт не имелось сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Кроме того, в качестве производителей на банках икры были указаны в том числе организации, прекратившие свою деятельность несколько лет назад.

Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота более 500 кг фальсифицированной красной икры
Фото предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора по Свердловской области

Икра была у реализатора изъята и помещена на ответхранение. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пробы продукции направлены во ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» для исследования по показателям качества и безопасности.

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