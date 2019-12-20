Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота более 500 кг фальсифицированной красной икры

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Свердловские сотрудники Управления Россельхознадзора совместно со специалистами регионального ГУ МВД России в ходе внеплановой проверки обнаружили более 500 кг красной икры неустановленного происхождения. Продажа товара производилась в Екатеринбурге на улице с автомобиля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Мониторинг во ФГИС «Меркурий» показал, что на продукт не имелось сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Кроме того, в качестве производителей на банках икры были указаны в том числе организации, прекратившие свою деятельность несколько лет назад.
Фото предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора по Свердловской области
Икра была у реализатора изъята и помещена на ответхранение. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пробы продукции направлены во ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» для исследования по показателям качества и безопасности.
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Сотрудники Уральской оперативной таможни совместно с Россельхознадзором выявили на ...21.11.2019 Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота 3 килограмма красной и черной икры
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В ходе совместного рейда должностных лиц Управления Россельхознадзора Свердловской ...26.11.2018 В Свердловской области в аэропорту Кольцово задержали более 700 кг красной икры без сопроводительных документов
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В аэропорту Кольцово выявили незаконный канал поставки на территорию Свердловской ...22.11.2018 В аэропорту Челябинска задержали более 223 кг красной икры
УрБК, Челябинск, 22.11.2018. В аэропорту Челябинска 21 ноября 2018 года в 22.50 сотрудники южноуральского Управления ...19.02.2018 В Верхней Пышме ФСБ и Россельхознадзор уничтожили 112 кг нелегальной красной икры
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Сегодня инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками УФСБ России по ...