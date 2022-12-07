Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 42 коп.

УрБК, Москва, 13.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 38,61 коп., до 62,76 руб., евро — на 42,93 коп., до 66,27 руб.