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Вчера, 10:01

Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 42 коп.

УрБК, Москва, 13.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 38,61 коп., до 62,76 руб., евро — на 42,93 коп., до 66,27 руб.

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