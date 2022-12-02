В Свердловской области подано 55 тыс. заявлений о газификации частных домовладений

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители Среднего Урала подали 55 тыс. заявлений на присоединение своих домов. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что за прошедший период было построено 3 тыс. 889 газопроводов общей протяженностью 323 км, сообщает департамент информационной политики региона.



«С начала реализации программы по социальной газификации — 18 октября 2021 года — в Свердловской области было построено 3 тыс. 889 газопроводов общей протяженностью 323 км. Техническая возможность для газификации создана для 37 тыс. домов. До 2024 года в соответствии с утвержденной губернатором программой предусмотрено создание технической возможности для подключения газа к еще 66,7 тыс. домов», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



В настоящий момент ведется строительство еще 767 газопроводов на 363 км.



Напомним, что в ноябре региональный оператор газификации Свердловской области при поддержке губернатора Евгения Куйвашева заключил дополнительное соглашение к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. По нему «Газпром газификация» выделит газораспределительным организациям региона дополнительный транш почти на 10 млрд руб.