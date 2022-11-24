Вложения в воздух

В Магнитогорске объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 8,7 тыс. т за период с 2017 по 2021 год. В первую очередь этого удалось добиться за счет обновления производственного оборудования в ПАО «ММК». Об этом депутатам Государственной думы в ходе парламентских слушаний на тему «Об эффективности реализации федерального проекта «Чистый воздух» рассказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.



Добиться успехов в снижении объемов выбросов ММК удалось в том числе благодаря реализации крупнейшего проекта по строительству аглофабрики № 5. Также на комбинате заработали 15 газоочистных установок с последующим выводом из работы аглофабрики № 4, построена аспирационная система доменных печей № 1 и 2, выполнена реконструкция газоочистных установок сталеплавильного передела.







Со стороны ММК на заседании выступил и. о. директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Черяпкин. Он отметил, что в рамках стратегии развития компании комбинат ставит своей задачей кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха и получение Магнитогорском к 2025 году статуса «Чистый город». Это подразумевает снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы до уровня ниже пяти единиц.



Установка новых систем пылеподавления на эстакадах доменных печей на комбинате стала еще одним шагом в направлении достижения экологических целей компании. Значительное загрязнение атмосферного воздуха пылью возникает именно в доменном цехе на бункерных эстакадах отделения шихтоподачи доменных печей при разгрузке сырья в приемные бункера. Система пылеподавления помогает бороться с пылью во время выгрузки исходного сырья из хопперов в приемные бункера, а также при транспортировке по участку шихтоподачи до самой печи. Эффективность работы системы пылеподавления составляет 83% при гарантийном показателе 80%.



С целью снижения выбросов пыли было принято решение оборудовать системой пылеподавления бункерную эстакаду доменной печи № 10, которая была смонтирована и введена в эксплуатацию в 2021 году. Также в конце ноября специалисты завершили монтаж системы пылеподавления на бункерных эстакадах доменных печей № 1 и 2. Установленные системы пылеподавления работают по принципу создания мелкодисперсного водяного тумана, улавливающего частицы пыли. Он обволакивает их и осаждает на поверхность за счет увеличения массы.







Системы оборудованы насосами высокого давления, позволяющими доставлять воду с «нулевого» уровня до бункерной эстакады, а также к скиповым подъемникам участка шихтоподачи. Очищенная вода поступает по рукавам высокого давления, которые имеют двойную металлическую защиту, поскольку испытывают в процессе эксплуатации рабочее давление от 100 до 120 атмосфер. На самой бункерной эстакаде смонтировано более 1,5 тыс. форсунок для распыления воды, которые защищены специальными футлярами производства компании «Академия промышленного пылеподавления «Борей».



С учетом полученного положительного результата, аналогичные системы пылеподавления будут построены и введены в эксплуатацию на всех бункерных эстакадах доменных печей.



В 2023 году планируется оборудование бункерных эстакад доменных печей № 6 и 9, в 2024 году — эстакад печей № 4, 7 и 8.



Фото предоставлены управлением информации и общественных связей ММК