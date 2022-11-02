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Жительница Свердловской области взыскала с предпринимателя более 160 тыс. рублей за ненужный ей товар

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Жительница Среднего Урала через суд добилась возврата денег за товар, который ей не понадобился. Общая сумма, которую обязан выплатить продавец, составила более 160 тыс. руб., сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Пострадавшая обратилась в магазин, принадлежащий ИП Язовских К. В, для приобретение слухового аппарата, выписанного ей врачом. Однако продавец убедил женщину купить аппараты на оба уха на общую сумму 82 тыс. 560 руб. Вскоре после покупки женщина решила отказаться от второго аппарата, однако продавец в возврате денег отказал, и она подала иск в Верхнесалдинский районный суд.

После отказа в удовлетворении исковых требований истица подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, который постановил взыскать с продавца более 160 тыс. руб., в том числе стоимость непонадобившегося слухового аппарата, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и возмещение расходов на юридические услуги. Истица обязана вернуть один слуховой аппарат в магазин.

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