В «АТОМ Минералс» повысили производительность труда и выпуск продукции на 13%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Руководство группы компаний «АТОМ Минералс» провело отчетную конференцию, где были подведены итоги 2022 года, а также периода участия в национальном проекте «Производительность труда».
В мероприятии участвовали замдиректора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Андрей Максимов, генеральный директор группы компании «АТОМ Минералс» Александр Мартюшев, директор обособленного подразделения «АТОМ Минералс» Наталья Есемчик, эксперты Регионального центра компетенций.
Как сообщает пресс-служба компании, проведенные мероприятия позволили предприятию добиться повышения производительности труда и выпуска продукции на 13%, а также снизить потребление энергоресурсов на 10%. Целевые показатели достигнуты на 100%, но пока реализованы не все мероприятия. Производство гидратной извести выросло на 79%, комовой извести — на 10%, отгрузка готовой продукции — на 4,8%. Затраты на уборку стали меньше на 96%, а замена молотковой дробилки на валковую позволила снизить пыление и уменьшить просыпь на 80%.
На сегодняшний день, как отмечают в компании, более половины намеченных в плане мероприятий по нацпроекту уже реализованы: приведена в соответствие требованиям операторская мельника, внедряется удобная для сотрудников форма обеспечения СИЗ, определены места размещения уборочного инвентаря, модернизирована IT-инфраструктура управленческого учета и другие.
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