Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 402 рабочих и 190 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет выведено 402 рабочих и 190 единиц спецтехники. Замглавы города Алексей Бубнов обозначил коммунальщикам две первоочередные задачи: обработку пешеходных зон противогололедными материалами (ПГМ) и вывоз снега, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В прошедшие выходные на уборке города было задействовано 870 единиц спецтехники и 944 дорожных рабочих. На полигоны было вывезено 21,5 тыс. т снега, израсходовано более 203 тыс. т реагентов и фракционного песка
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