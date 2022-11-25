Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 402 рабочих и 190 единиц спецтехники

На уборке улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня было задействовано 350 рабочих и 169 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Сегодня днем на уборке последствий снегопада в Екатеринбурге было задействовано 169 ...