УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:23

На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 8,6%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в ноябре 2022 года выросли на 0,35% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Свердловскстат.

Среди продуктов питания сильнее всего за месяц подорожали картофель (на 8,57%), морковь (на 5,76%), репчатый лук (на 4,44%), капуста (на 4,03%), пшеничная мука (на 2,05%), а также неразделанная мороженая рыба (на 2,03%).

В свою очередь, заметно подешевели за указанный период сахар-песок (на 3,5%), гречневая крупа (на 3,22%), подсолнечное масло (на 2,67%), а также байховый черный чай (на 2,34%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.09.2022 На Среднем Урале картофель за месяц подешевел на 33%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на шлифованный рис в августе 2022 ...

09.06.2022 В Свердловской области картофель за месяц подорожал на 17%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на картофель в мае 2022 года ...

14.02.2022 В Свердловской области за месяц сильнее всего подорожали капуста и морковь

Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года ...

14.02.2022 В Свердловской области за месяц сильнее всего подорожали капуста и морковь

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в январе 2022 года по ...

09.02.2021 На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 10,19%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Средние потребительские цены на картофель в Свердловской области в январе 2021 года ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске
Архив новостей
Декабрь 2022 (274)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18