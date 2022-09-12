На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 8,6%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в ноябре 2022 года выросли на 0,35% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Свердловскстат.
Среди продуктов питания сильнее всего за месяц подорожали картофель (на 8,57%), морковь (на 5,76%), репчатый лук (на 4,44%), капуста (на 4,03%), пшеничная мука (на 2,05%), а также неразделанная мороженая рыба (на 2,03%).
В свою очередь, заметно подешевели за указанный период сахар-песок (на 3,5%), гречневая крупа (на 3,22%), подсолнечное масло (на 2,67%), а также байховый черный чай (на 2,34%).
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