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Вчера, 13:23

На ММК начали работать дроны для инвентаризации складов

УрБК, Магнитогорск, 12.12.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) запустил беспилотные летательные аппараты, чтобы провести инвентаризацию складов коксохимического и горно-обогатительного производств. Предполагается, что с помощью дронов можно будет быстро осмотреть запасы комбината, не используя маркшейдерскую съемку. На складах ММК хранится более миллиона тонн угля и железорудного сырья (ЖРС), поэтому новая система позволит легко собрать всю необходимую информацию с малодоступных объектов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На открытых складских пространствах используется аэросъемка, на закрытых — наземное лазерное сканирование. Посредством таких технологий получается точная цифровая модель с доступом через web-интерфейс, при этом не требующий установки дополнительного программного обеспечения. Также система может работать в закрытом IT-контуре ПАО «ММК» с соблюдением всех требований по информационной безопасности. Внедрением новой схемы отслеживания занимались эксперты из компаний SAREX и ММК-Информсервис.

Компьютерные модели складов и отдельного модуля системы SAREX помогут созданию динамических аналитических отчетов (дашбордов) и позволят оперативно извлечь достоверные сведения об объемах запасов сырья и его видах на определенном складе.

Система учета запасов угля и ЖРС стала шорт-листером корпоративного конкурса «Цифровой Олимп» и на данный момент является кандидатом на звание «Цифровой проект года». 20 декабря экспертный совет под председательством генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева выберет победителя в номинации.

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