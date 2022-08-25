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Вчера, 12:46

В Екатеринбурге специалисты технического блока компании «Россети Урал» подвели итоги деятельности за 11 месяцев

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Екатеринбурге прошло совещание технического блока компании «Россети Урал». В ходе мероприятия специалисты подвели итоги деятельности за 11 месяцев 2022 года, а также определили ряд задач на следующий год, сообщает пресс-служба электросетевой организации.

Так, отметили решение таких вопросов, как производственная проверка и охрана труда, повышение профессиональной подготовки сотрудников, увеличение качественного электроснабжения для клиентов, а также перспективы развития электросетевой инфраструктуры Урала и Прикамья. В рамках совещания участники объединились в группы для эффективной проработки технических решений. Уделили внимание введению и будущему росту информационных комплексов и автоматизации производственных бизнес-процессов.

В Екатеринбурге специалисты технического блока компании «Россети Урал» подвели итоги деятельности за 11 месяцев

По словам генерального директора «Россети Урал» Александра Пятигора, уже намечены наиболее важные детали работы на будущий год, в том числе вопросы безопасной работы, а также соблюдение правил охраны труда сотрудниками компании.

«Следующий год в «Россети Урал» станет годом охраны труда при производстве работ. Это означает полный пересмотр подходов к работе с персоналом, абсолютное повышение эффективности всей системы охраны труда в нашей компании. Еще одним вектором, который требует от всех блоков повышенного внимания, будет являться скорость реагирования на обращения клиентов, совершенствование этого взаимодействия, развитие более эффективных каналов онлайн-коммуникации с потребителями. Клиентский сервис в «Россети Урал» должен стать лучше и оперативнее. Полноценное информирование по всем вопросам нашей деятельности и взаимодействие с клиентами не должны вызывать нареканий со стороны жителей регионов присутствия, которые ожидают от компании качественное электроснабжение и еще более высокий уровень предоставления всех услуг», — подчеркнул он.

В Екатеринбурге специалисты технического блока компании «Россети Урал» подвели итоги деятельности за 11 месяцев

В заключительной части совещания первый заместитель генерального директора — главного инженера «Россети Урал» Владимир Рябушев вручил главным представителям инженерных филиалов «Свердловэнерго», «Челябэнерго», «Пермэнерго» и компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов.

Фото предоставлены департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»

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