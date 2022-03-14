ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на рельсы с улучшенными характеристиками

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. ЕВРАЗ ЗСМК сертифицировал рельсы типа Р65 категории ДТ370 с улучшенной прочностью. Проверка на соответствие требованиям проводилась с июня по ноябрь 2022 года. В испытательных центрах ЕВРАЗ ЗСМК и Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) были проведены испытания, которые продемонстрировали высокое качество новой категории рельсов.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» металлургического предприятия, рельсовая продукция типа Р65 категории ДТ370 создана специалистами ЕВРАЗ ЗСМК с целью удовлетворить растущие требования железнодорожной отрасли к особенностям рельсового проката. Она более долговечна благодаря повышенной твердости и прочности, при этом сохранена пластичность и ударная вязкость. Указанные свойства увеличивают период эксплуатации рельсов на железных дорогах с высокой перевозкой грузов, а также повышают пропускную способность путей и безопасность при движении составов.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Как отмечают эксперты, специалисты занимались разработкой новой категории рельсового производства ЕВРАЗ ЗСМК четыре года. Благодаря специальным режимам прокатки и термообработки, изменению химического состава стали и внедрению технологии микролегирования стали удалось получить улучшенный вид железнодорожных путей. Дополнительно была создана уникальная нормативно-техническая документация и технические условия.



Совместно с ОАО «РЖД» первую партию рельсов Р65 категории ДТ370 уложат на участки железной дороги и проконтролируют, как они будут вести себя в реальных условиях эксплуатации. После примут решение об их изготовлении как нового базового продукта на комбинате.