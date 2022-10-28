Синоптики прогнозируют похолодание на севере Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В северной части Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Днем 12-14 декабря ожидается температура воздуха от -2 до -11 градусов (на севере — до -19). Ночью прогнозируется похолодание до -19 градусов (на севере — до -28).



Помимо этого, местами ожидается умеренный снег.