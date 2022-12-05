УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:44

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8,3%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. По состоянию на 5 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. 197 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю показатель не изменился, за месяц — вырос на 0,5%. С начала года средняя цена предложения увеличилась на 8,3%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 9,2%

По состоянию на 28 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. ...

05.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 9,2%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. По состоянию на 28 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

28.11.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8%

По состоянию на 21 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 101 тыс. ...

28.11.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. По состоянию на 21 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

31.10.2022 Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла до 101,4 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. По состоянию на 24 октября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске
Архив новостей
Декабрь 2022 (274)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18