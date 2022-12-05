Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8,3%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. По состоянию на 5 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. 197 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За неделю показатель не изменился, за месяц — вырос на 0,5%. С начала года средняя цена предложения увеличилась на 8,3%.
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