В Свердловской области 12 декабря ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области 12 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.



В связи с этим спасатели напоминают о мерах безопасности. В том числе рекомендуется держать окна закрытыми, а на улице не пытаться укрыться от ветра возле стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, недостроенных зданий и деревьев. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.