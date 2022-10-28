В Свердловской области в выходные ожидаются снегопады

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются снегопады. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Днем 10-12 декабря ожидается температура воздуха от -2 до -12 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -18 градусов (на крайнем севере — до -28).



Помимо этого, в ближайшие тря дня на территории региона ожидаются снегопады.