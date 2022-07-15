Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по ликвидации мусора в городе

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок обнаружения, оценки и устранения накопленного вреда окружающей среде в городе. Реализация плана стартует в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ответственность за исполнение задачи возложена на комитет по экологии и природопользованию администрации города. Основная цель работы — устранение несанкционированных свалок и очистка акваторий городских водоемов от мусора.
В первую очередь специалисты комитета обследуют бесхозные постройки и пространства города, чтобы найти и зафиксировать скопления отходов. После эти объекты опишут и оценят. Эти данные будут переданы министерству природных ресурсов и экологии РФ для внесения в специальный реестр. Это позволит выделить средства из федерального бюджета на ликвидацию скоплений отходов.
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