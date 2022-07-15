Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по ликвидации мусора в городе

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня провел рабочее совещание с руководителями ...

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Администрация Екатеринбурга планирует потратить в 2018 году на ликвидацию ...

В 2018 году в Екатеринбурге потратят 11,7 млн рублей на ликвидацию незаконных свалок

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2015. За прошлый год в Екатеринбурге было ликвидировано 900 несанкционированных свалок. Всего ...

За 2014 год в Екатеринбурге было ликвидировано 900 несанкционированных свалок

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2014. В июне 2014 года силами городских служб было ликвидировано 125 несанкционированных ...

С начала года в Екатеринбурге ликвидировано 400 несанкционированных свалок мусора

С начала года в Екатеринбурге было ликвидировано почти 260 несанкционированных свалок

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2014. В мае 2014 года в Екатеринбурге было ликвидировано 96 несанкционированных свалок общей ...