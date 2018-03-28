Муниципалитеты не будут нести единоличную ответственность за ликвидацию свалок

Конституционный суд (КС) России постановил, что органы местного самоуправления не должны нести единоличную ответственность за устранение свалок. Властям рекомендовано пересмотреть законодательство в этом вопросе, сообщается на сайте КС.



Ранее в суд с жалобой обратилось руководство одного из муниципалитетов Новосибирской области. Заявители рассказали, что их обязали ликвидировать нелегальную свалку, образовавшуюся на землях сельскохозяйственного назначения. Однако эта территория не относится к муниципальной собственности, а на работы не было выделено финансирование. КС после рассмотрения дела встал на сторону муниципалитета.



«Задача по ликвидации несанкционированных свалок имеет общегосударственное значение, а потому в ее решении должны участвовать органы всех уровней власти. МСУ не могут и не должны нести всю полноту ответственности за ликвидацию таких свалок на участках, расположенных в границах соответствующих муниципальных образований, но принадлежащих государству, если собственник отходов (разместившее их лицо) не установлен», — говорится в решении.



Власти должны будут пересмотреть законодательство по этим вопросам. Если органы местного самоуправления ликвидируют свалку самостоятельно, то они будут вправе потребовать от государства компенсацию расходов.