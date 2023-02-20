Муниципалитеты не будут нести единоличную ответственность за ликвидацию свалок

УрБК, Москва, 30.05.2023. Конституционный суд (КС) России постановил, что органы местного самоуправления не должны нести единоличную ответственность за устранение свалок. Властям рекомендовано пересмотреть законодательство в этом вопросе, сообщается на сайте КС.
Ранее в суд с жалобой обратилось руководство одного из муниципалитетов Новосибирской области. Заявители рассказали, что их обязали ликвидировать нелегальную свалку, образовавшуюся на землях сельскохозяйственного назначения. Однако эта территория не относится к муниципальной собственности, а на работы не было выделено финансирование. КС после рассмотрения дела встал на сторону муниципалитета.
«Задача по ликвидации несанкционированных свалок имеет общегосударственное значение, а потому в ее решении должны участвовать органы всех уровней власти. МСУ не могут и не должны нести всю полноту ответственности за ликвидацию таких свалок на участках, расположенных в границах соответствующих муниципальных образований, но принадлежащих государству, если собственник отходов (разместившее их лицо) не установлен», — говорится в решении.
Власти должны будут пересмотреть законодательство по этим вопросам. Если органы местного самоуправления ликвидируют свалку самостоятельно, то они будут вправе потребовать от государства компенсацию расходов.
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