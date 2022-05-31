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Нижний Тагил получит 1 млрд рублей на реконструкцию плотины

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Нижний Тагил получит около 1 млрд руб. на реконструкцию плотины городского пруда в 2023-2024 годах. Об этом рассказал во время «Прямой линии» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, администрация города, правительство региона и «ЕВРАЗ Холдинг» договорились приступить к реконструкции плотины.

«Она почти ровесница города Нижнего Тагила, и понятно, что в разные годы выделялись средства, но сегодня мы понимаем, что эту плотину нужно реконструировать. Более того, ее нужно встроить в развивающийся туристический кластер. Мы сейчас говорим о создании музея под открытым небом Демидовского завода. Это должна быть не просто отремонтированная плотина — должна быть хорошая коммуникация с набережной пруда, с Демидовским заводом, для того чтобы там уже продолжить реконструировать и реставрировать объекты показа, чтобы Нижний Тагил был не только промышленным центром, но и туристическим центром», — подчеркнул глава области.

Он уточнил, что сейчас ведутся предпроектные и проектные работы. Как только появится понимание по стоимости проекта, то будут обозначены и сроки.

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