Сумма выявленных в России взяток составила почти 2 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.12.2022. Российские правоохранительные органы в 2022 году выявили взятки на общую сумму почти 2 млрд руб. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС.
При этом он уточнил, что суммы вручаемых взяток разнятся — от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.
«При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей. Конечно, чаще взятки передают наличными деньгами, хотя берут порой, что называется, и «борзыми щенками», — отметил генпрокурор.
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