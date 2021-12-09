Сумма выявленных в России взяток составила почти 2 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.12.2022. Российские правоохранительные органы в 2022 году выявили взятки на общую сумму почти 2 млрд руб. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС.



При этом он уточнил, что суммы вручаемых взяток разнятся — от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.



«При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей. Конечно, чаще взятки передают наличными деньгами, хотя берут порой, что называется, и «борзыми щенками», — отметил генпрокурор.