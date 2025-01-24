Прокуроры вынесли более 5 тыс. предостережений из-за роста цен на продукты питания

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Свердловское УФАС выдало предостережение генеральному директору Ирбитского мололочного ...18.03.2022 Генпрокуратура организует проверки в связи с ростом цен на продукты питания, бытовую химию и средства личной гигиены
УрБК, Москва, 18.03.2022. Органы прокуратуры начали работу по противодействию нарушениям законодательства о ...30.11.2018 В Свердловской области в ноябре выросли отпускные цены на социально-значимые продукты питания
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. В Свердловской области в ноябре 2018 года выросли отпускные цены производителей на ...06.06.2011 Администрация Каменска-Уральского: Цены на основные жизненно важные продукты питания третий месяц остаются на одном уровне
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2011. Судя по результатам еженедельного мониторинга, ситуация на потребительском рынке ...19.01.2011 Министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко: В случае необоснованного завышения цен на продукты мы будем принимать самые жесткие меры
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2011. Министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко пообещал принять ...