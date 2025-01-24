УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:05

Прокуроры вынесли более 5 тыс. предостережений из-за роста цен на продукты питания

УрБК, Москва, 08.09.2025. Прокуроры в первой половине 2025 года вынесли предостережения руководителям 5,3 тыс. хозяйствующих субъектов из-за роста цен на социально значимые продукты питания. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов.

По его словам, представители надзорного ведомства проверили более чем 400 эпизодов роста цен. Внимание было уделено случаям необоснованного роста цен. В числе тех, кому было вынесено предостережение — руководители 12 крупнейших сельхозпредприятий. Они предостережены прокурорами после экономически необоснованного роста оптово-отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло.

«Хочу заметить, мы не о дорогих деликатесах говорим. Дорожают картошка, яйца, молоко, масло, то есть то, без чего прожить нельзя. Но некоторые недобросовестные производители, поставщики или продавцы позволяют себе вот таким образом наживаться. Не выйдет», — заключил Игорь Краснов.

В 2024 году картофель в России подорожал на 92%, а в 2025-м рост цен ускорился — к концу мая овощ стал дороже еще на 55%. Причиной стало резкое сокращение посевных площадей после рекордного урожая двумя годами ранее. Из-за нехватки урожая власти решили импортировать картофель из дружественных стран. В конце мая Росстат отчитался, что рост цен на картофель практически остановился. Согласно данным статслужбы, с 26 августа по 1 сентября овощ подешевел на 6,9%.
