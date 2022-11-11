В Екатеринбурге предприниматель осужден условно на три года за контрабанду леса на сумму 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В Екатеринбурге сотрудники таможни при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 2020 году установили, что индивидуальный предприниматель продавал пиломатериалы из хвойных пород в Узбекистан. Ущерб от незаконного вывоза леса составил 4,5 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Всего за границу было отправлено 594 кубометра лесоматериалов. Также злоумышленник указывал недостоверную информацию о происхождении древесины.
В результате проведенных проверочных мероприятий уральские таможенники возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов». В 2022 году дело передали для судебного разбирательства.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил предпринимателя к трем годам лишения свободы условно.
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