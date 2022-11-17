УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Средняя площадь продаваемой в Екатеринбурге квартиры составляет примерно 46 кв. м. На ...

В Екатеринбурге жилье на первичном рынке в среднем на 21,4% дороже вторичного

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. По состоянию на ноябрь 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья в ...

В Екатеринбурге первичное жилье на 13% дороже вторичного

УрБК, Челябинск, 11.02.2022. В Челябинске цены на жилье на первичном рынке за год (январь 2022 к январю 2021 года) ...

В Челябинске первичное жилье стоит на 21% дороже вторичного

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2016. В Свердловской области впервые с 2009 года стоимость одного квадратного метра жилья в ...

Цены на новое жилье в Свердловской области выросли с начала года на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. В Свердловской области цены на жилье в новостройках за I квартал этого года выросли на ...