В Екатеринбурге жилье на первичном рынке в среднем на 21,4% дороже вторичного

Средняя площадь продаваемой в Екатеринбурге квартиры составляет примерно 46 кв. м. На первичном рынке такое жилье в среднем стоит 5,6 млн руб., а на вторичном — 4,4 млн руб. Разрыв составляет 21,4%, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Авито Недвижимости».
Квадратный метр в новостройке обойдется в 122,1 тыс. руб., на «вторичке» — 95,8 тыс. руб.
Разница в ценах растет по мере увеличения числа комнат. Студия в новом доме стоит 3 млн руб., а в старом — 2,9 млн руб. «Однушка» на первичном рынке — 4,5 млн руб., а на вторичном — 4 млн руб. «Двушка» в новостройке обойдется в 6,1 млн руб. против 5,1 млн руб. в старом доме. Стоимость «трешек» составляет 8,2 млн руб. и 6,9 млн руб. соответственно.
«Также необходимо учитывать, что покупатели квартир в новостройках дополнительно тратят на ремонт и отделочные работы порой до 15-20% от стоимости жилплощади. Кроме того, ценообразование на вторичном рынке жилья, который состоит из физических лиц, более гибкое — и сейчас, в период экономической нестабильности, все больше собственников соглашаются на дисконт. Поэтому ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками жилья в Екатеринбурге может быть еще более ощутимым», — прокомментировал коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.
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