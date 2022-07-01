Свердловской области подтвердили кредитный рейтинг А+ с позитивным прогнозом

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Свердловской области на уровне А+(RU). Прогноз позитивный. Такая же оценка дана облигациям региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Рейтинг отражает способность Свердловской области вовремя и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Данная АКРА оценка говорит об умеренно низком уровне долговой нагрузки при небольших рисках рефинансирования задолженности и сбалансированном бюджете.
«Прогнозируемый положительный баланс текущих операций областного бюджета и в 2022, и в 2023 годах свидетельствует о достаточности текущих доходов для финансирования текущих и части капитальных расходов. Так, усредненная доля капитальных расходов в совокупных расходах бюджета Свердловской области за 2018-2022 годы превысит 22%, что соответствует наивысшему уровню гибкости бюджетных расходов по методологии АКРА», — сказала и. о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.
В АКРА отмечают, что основу экономики Среднего Урал составляет обрабатывающий сектор с умеренной концентрацией на металлургическом комплексе. Соотношение долга и валового регионального продукта менее 4%, что говорит о невысоком уровне долговой нагрузки.
Позитивный прогноз же дан в связи с потенциальным ростом объема доступных ликвидных средств на счетах Свердловской области на конец года.
Т. Гладкова уточнила, что рейтинг облигаций А+(RU) позволяет включить новый выпуск государственных ценных бумаг субъекта в ломбардный список Банка России. Это способствует росту инвестиционной привлекательности региона, увеличению числа потенциальных инвесторов, повышению спроса на облигации области и их ликвидности.
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