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Михаил Мальцев переизбран президентом Уральской ассоциации туризма

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Президентом Уральской ассоциации туризма (УАТ) переизбран Михаил Мальцев. Такое решение было принято единогласно накануне, 8 декабря, на общем собрании организации.

В ходе мероприятия также были избраны члены ассоциации и обсуждались вопросы развития международного туризма. С докладом по этой теме выступил генеральный консул Республики Узбекистан в городе Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

Михаил Мальцев переизбран президентом Уральской ассоциации туризма

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин от имени главы региона Евгения Куйвашева отметил, что Уральская ассоциация туризма оказывает значительное содействие для развития туристического бизнеса на Среднем Урале, и пожелал ассоциации в будущем году успехов и плодотворной деятельности.

Кроме того, обсуждались вопросы развития образовательного, социального и промышленного туризма, а также подготовка к празднованию в 2023 году 300-летия Екатеринбурга.

Уральская ассоциация туризма основана в 1996 году. На сегодняшний день в ее состав входят более 100 участников: туристические агентские сети, туроператоры, высшие учебные заведения, авиакомпании, страховые компании, гостиницы и санатории.

В список основных задач УАТ входит оказание методической помощи региональным участникам туристской деятельности, обобщение практики применения нормативных актов, взаимосвязь с туристскими ассоциациями других регионов страны, проведение семинаров и конференций.

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