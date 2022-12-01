Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 22 коп.

УрБК, Москва, 09.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 декабря 2022 года. Курс долл. США снизился на 36,50 коп., до 62,57 руб., евро — на 22,04 коп., до 65,67 руб.