Челябинск попал в рейтинг городов УрФО с самым небольшим арендным жильем

УрБК, Челябинск, 08.12.2022. Челябинск занял 10-е место рейтинга городов УрФО с самым небольшим арендным жильем, говорится в исследовании «Циана».



В частности, в столице Южного Урала для съема предлагается квартира площадью 23 кв. м., расположенная на улице Салавата Юлаева. Аренда такого жилья обойдется в 8,5 тыс. руб. в месяц.



Стоит отметить, что в Челябинске периодически появляются арендные лоты со сверхмалыми габаритами. Так, несколько дней назад там сдавалась квартира площадью 10 кв. м.