Челябинск попал в рейтинг городов УрФО с самым небольшим арендным жильем

УрБК, Челябинск, 08.12.2022. Челябинск занял 10-е место рейтинга городов УрФО с самым небольшим арендным жильем, говорится в исследовании «Циана».
В частности, в столице Южного Урала для съема предлагается квартира площадью 23 кв. м., расположенная на улице Салавата Юлаева. Аренда такого жилья обойдется в 8,5 тыс. руб. в месяц.
Стоит отметить, что в Челябинске периодически появляются арендные лоты со сверхмалыми габаритами. Так, несколько дней назад там сдавалась квартира площадью 10 кв. м.
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В Екатеринбурге сдается квартира-студия с габаритами 11 кв. м. Это минимальный метраж ...29.09.2022 Средняя стоимость аренды малогабаритных квартир в Челябинске составляет 12,9 тыс. рублей в месяц
УрБК, Челябинск, 29.09.2022. Аренда малогабаритных квартир в Челябинске за последние 12 месяцев подорожала на 17,8%, ...26.09.2022 Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат
УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Об этом ...08.08.2022 В Челябинске на одного человека в среднем приходится 27,7 кв. метра жилья
УрБК, Челябинск, 08.08.2022. В Челябинске площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного человека, в 2021 году ...23.08.2021 В Челябинске съем квартиры на сутки в среднем стоит 1 тыс. 290 рублей
УрБК, Челябинск, 23.08.2021. В Челябинске посуточная аренда квартиры в среднем будет стоить 1 тыс. 290 руб. Цена самой ...