Коллекция расширяется

В 2022 году Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию европейского искусства несколькими десятками произведений из частного собрания наследников известного уральского коллекционера Александра Алексина. Всего в состав закупки вошел 51 предмет западноевропейского искусства.
Из них 30 работ поступило в раздел изобразительного искусства: 17 живописных произведений и 13 скульптур. Музейное собрание пополнилось работами художников и скульпторов, чье творчество было связано с Веной, Парижем, Берлином, Дюссельдорфом, Мюнхеном и другими крупными художественными центрами Европы.
Самая ранняя работа относится к XVII столетию: это «Подношение даров» неизвестного автора, предположительно, голландской или немецкой школы. Значительная часть поступивших произведений относится к середине — второй половине XIX века, среди них — «У реликвария» Карла Гербстхоффера, а также «Романтический пейзаж» и «Буря» неизвестных авторов.
Кроме того, теперь расширены хронологические рамки коллекции европейского искусства за счет предметов конца XIX века и работ первой трети ХХ столетия, ранее не представленных в собрании. Среди новых работ — «Осенний пейзаж» Дезире Томассена, «Зимний пейзаж с рекой» Макса Кларенбаха и «Лето. В парке» Августа Бехера.
В раздел европейской скульптуры музея были приобретены предметы кабинетной бронзы. Скульптурные композиции выполнены в разных жанрах, в том числе анималистическом, бытовом и аллегорическом. Они были отлиты по моделям французских скульпторов Жана-Луи Грегуара и Жоржа Гарде, австрийского скульптора Карла Воллека и берлинского скульптора Генриха Сплита.
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