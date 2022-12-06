Коллекция расширяется

В 2022 году Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию европейского искусства несколькими десятками произведений из частного собрания наследников известного уральского коллекционера Александра Алексина. Всего в состав закупки вошел 51 предмет западноевропейского искусства.







Из них 30 работ поступило в раздел изобразительного искусства: 17 живописных произведений и 13 скульптур. Музейное собрание пополнилось работами художников и скульпторов, чье творчество было связано с Веной, Парижем, Берлином, Дюссельдорфом, Мюнхеном и другими крупными художественными центрами Европы.



Самая ранняя работа относится к XVII столетию: это «Подношение даров» неизвестного автора, предположительно, голландской или немецкой школы. Значительная часть поступивших произведений относится к середине — второй половине XIX века, среди них — «У реликвария» Карла Гербстхоффера, а также «Романтический пейзаж» и «Буря» неизвестных авторов.







Кроме того, теперь расширены хронологические рамки коллекции европейского искусства за счет предметов конца XIX века и работ первой трети ХХ столетия, ранее не представленных в собрании. Среди новых работ — «Осенний пейзаж» Дезире Томассена, «Зимний пейзаж с рекой» Макса Кларенбаха и «Лето. В парке» Августа Бехера.



В раздел европейской скульптуры музея были приобретены предметы кабинетной бронзы. Скульптурные композиции выполнены в разных жанрах, в том числе анималистическом, бытовом и аллегорическом. Они были отлиты по моделям французских скульпторов Жана-Луи Грегуара и Жоржа Гарде, австрийского скульптора Карла Воллека и берлинского скульптора Генриха Сплита.





Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ

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Также в результате закупки коллекцию фарфора пополнили 10 произведений, выполненных на различных западноевропейских предприятиях в XIX–XX веках, и пять произведений, которые представляют стеклодельное производство Франции и Германии на рубеже XIX-XX веков.Нужно отметить, что отбор предметов был осуществлен на основе состава уже имеющейся коллекции: экспертам было важно дополнить экспозиционную часть коллекции, ориентируясь не только на статусность фарфоровых производств, но и на особенности художественно-стилистических приемов. Также одной из задач музея было показать историю развития европейского фарфора.С учетом того, что в собрании ЕМИИ на сегодняшний день достаточно широко представлены предметы так называемых посудных форм, при отборе произведений основной упор был сделан на образцы фарфоровой пластики и интерьерных ваз. Важным дополнением этой части коллекции музея стали образцы фарфоровой скульптуры, демонстрирующие характерный стиль ведущих государственных производств Германии и Австрии, а также частных заводов Дании и Богемии.Коллекция Мейсенской мануфактуры также пополнилась двумя фигурами пантер, датируемыми серединой и второй половиной XX века. Эти скульптуры исполнены по модели 1921 года известного скульптора-анималиста Эриха Эме.Среди приобретенных в коллекцию мелкой фарфоровой пластики можно выделить три фигуры известной датской мануфактуры «Бинг и Грёндаль» — эти лаконичные копенгагенские фигурки являются первыми образцами датского пластического стиля в составе фарфоровой коллекции ЕМИИ.Существенным дополнением музейного собрания стали приобретенные интерьерные вазы. Две из них в форме кратеров представляют стиль бидермайер XIX века. Третья поступившая в коллекцию ваза под названием «Ветка малины» была выпущена фабрикой «Роял Дукс», но уже в середине XX столетия.Среди предметов западноевропейского декоративно-прикладного искусства в закупке представлены произведения художественной бронзы начала XX века, иллюстрирующие традиционные формы и сюжеты ар-нуво, каминные часы 1920-1930-х годов, представляющие типичную работу мастеров эпохи ар-деко и сочетающие бронзовую скульптуру и цветной камень, а также пресс-папье с видами Рима — яркий пример работы в технике микромозаики римских мастеров XIX века.В настоящее время сотрудники музея обрабатывают новые поступления и готовят их к включению в постоянную экспозицию западноевропейского искусства в Центре «Эрмитаж-Урал», обновление которой запланировано на весну 2023 года.