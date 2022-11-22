В Полевском после обвинения в коррупции уволен начальник управления культурой города

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Начальник управления культурой Полевского городского округа Максим Незлобин уволен в связи с утратой доверия за совершение коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в мае Полевской городской суд признал М. Незлобина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», пунктом «в» части 5 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Кроме того, бывший заместитель главного бухгалтера Людмила Лещева осуждена по части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 УК РФ «Пособничество в мошенничестве».



М. Незлобину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в 4 млн руб., Л. Лещевой — штраф в 200 тыс. руб.



Прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляцию. В итоге М. Незлобину добавлено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, на срок в 5 лет.



Вдобавок прокуратура внесла главе Полевского представление с требованием уволить осужденного в связи с утратой доверия за совершение коррупционных преступлений, что и было сделано.