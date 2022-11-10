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В Екатеринбург привезли живую ель для ледового городка на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В ночь на 8 декабря в Екатеринбург привезли живую ель, которая будет установлена в ледовом городке на площади 1905 года. Высота дерева составляет почти 30 м, диаметр — порядка 8 м, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Живая ель будет установлена на площади впервые за много лет, поэтому поиски подходящего дерева велись с осени. Елку доставили из лесного хозяйства в 200 км от уральской столицы.

Устроители ледового городка украсят дерево традиционными гирляндами и новогодними игрушками. Также около ели будут установлены арки, украшенные надписью «300 лет» в честь предстоящего юбилея уральской столицы. Напомним, что новогодний городок станет первым мероприятием в череде проектов, посвященных празднованию знаковой для Екатеринбурга даты.

Также на площади появятся традиционные ледяные фигуры, горки и другие развлечения для детей. При этом самая высокая горка будет платной: чтобы прокатиться с нее, горожанам придется заплатить 50 руб.

Напомним, что работы по возведению и обслуживанию ледового городка в Екатеринбурге ведет ООО «Айс-проект 2000». Сумма контракта составила более 26 млн руб. Еще 3,5 млн руб. эта компания получит за организацию и проведение XXI Международного конкурса ледовой скульптуры «Европа-Азия», который также будет проходить на площадке ледового городка.

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