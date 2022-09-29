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Вчера, 09:22

Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро снизился на 21 коп.

УрБК, Москва, 08.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 2,69 коп., до 62,93 руб., евро снизился на 21,21 коп., до 65,89 руб.

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