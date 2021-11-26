«Эксперт РА»: По итогам 2022 года почти все виды страхования жизни покажут отрицательную динамику

УрБК, Москва, 07.12.2022. По итогам 2022 года на рынке страхования жизни положительную динамику покажет только накопительное страхование жизни (НСЖ). Рост этого сегмента ожидает 60% страховых компаний, опрошенных «Эксперт РА».



Почти 90% респондентов считают, что инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) ждет падение. Более 70% ожидают сокращения кредитного страхования жизни (КСЖ).



Половина опрошенных говорит, что в сентябре-октябре их прогноз динамики рынка страхования жизни стал более сдержанным или негативным. Около 2/3 страховщиков жизни не готовы давать оценки и строить прогнозы. По мнению авторов исследования, это подчеркивает высокую степень неопределенности на этом рынке.



Авторы опроса считают, что рынок страхования жизни по итогам 2022 года соберет порядка 495 млрд руб. премии. Это на 5-6% меньше, чем в 2021 году.