Объем выданных в Свердловской области потребкредитов за год снизился на 39%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. В Свердловской области объем выданных в январе-октябре 2022 года потребкредитов составил 77,5 млрд руб. Это на 39,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (127,2 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров списка по объему выданных за указанный период потребкредитов оказались Москва (263,6 млрд руб.), Московская область (156,5 млрд руб.), Санкт-Петербург (107,3 млрд руб.) и Краснодарский край (70,7 млрд руб.).
Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за год объем выданных потребкредитов снизился в Ставропольском крае (минус 45,1%), Иркутской области (минус 44,7%), Пермском крае (минус 44,3%), Тульской области (минус 44%) и Красноярском крае (минус 43,4%).
В целом по стране объем выданных потребкредитов в январе-октябре этого года составил 2,19 трлн руб., что на 40,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,69 трлн руб.).
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