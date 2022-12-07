Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. В Свердловской области объем выданных в январе-мае 2023 года потребкредитов составил 53,5 млрд руб. Это на 74,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года (30,7 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 5-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров списка по объему выданных за указанный период потребкредитов оказались Москва (162,6 млрд руб.), Московская область (109,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (70,9 млрд руб.) и Краснодарский край (53,7 млрд руб.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за год объем выданных потребкредитов вырос в Кемеровской (на 101,7%), Саратовской (на 93,8%) и Оренбургской (на 93,2%) областях, а также в Алтайском крае (на 91,7%) и Омской области (на 91,7%).



В целом по стране объем выданных потребкредитов в январе-мае этого года составил 1,55 трлн руб., что на 75,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (0,88 трлн руб.).