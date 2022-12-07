Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. В Свердловской области объем выданных в январе-октябре 2022 года потребкредитов ...03.11.2022 Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов за год снизился почти на 40%
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Свердловской области объем выданных в январе-сентябре 2022 года потребкредитов ...26.10.2022 Объем выданных в Свердловской области потребкредитов за год снизился почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. В Свердловской области объем выданных в III квартале 2022 года потребкредитов составил ...31.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-июле потребкредитов
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. В Свердловской области объем выданных в январе-июле текущего года потребительских ...29.07.2022 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных в I полугодии потребкредитов
В Свердловской области объем выданных в I полугодии текущего года потребительских кредитов составил 37,6 млрд руб. Это ...