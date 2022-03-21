Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

УрБК, Челябинск, 07.12.2022. Сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области выявили нарушения в работе комитета дорожного хозяйства администрации областного центра. Председатель комитета подозревается в оплате невыполненных работ по озеленению на сумму более 40 млн руб., сообщает следственное управление СК России по Южному Уралу.
Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
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УрБК, Екатеринбург, 02.04.2014. Бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Серовского ...01.07.2009 Возбужденное против председателя Правления ОАО «Тюменьэнергобанк» Владимира Ноздрачева уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление при ГУВД по Тюменской области
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