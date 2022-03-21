Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

УрБК, Челябинск, 07.12.2022. Сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области выявили нарушения в работе комитета дорожного хозяйства администрации областного центра. Председатель комитета подозревается в оплате невыполненных работ по озеленению на сумму более 40 млн руб., сообщает следственное управление СК России по Южному Уралу.



Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».