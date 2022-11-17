В России на 10,8% выросло производство алкоголя

УрБК, Москва, 07.12.2022. В России производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-ноябре составило 179 млн 675 тыс. декалитров (дал). Это на 10,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Прайм» на основе данных Росалкогольрегулирования.



Производство спиртных напитков крепостью от 9% составило 103 млн 548 тыс. дал (плюс 9,7%). В том числе для водки этот показатель вырос на 5,4% (до 75,48 млн дал), на 13,4% — для коньяка (до 8,84 млн дал).



Винодельческой продукции было изготовлено 59 млн 027 тыс. дал (плюс 8,4%). В том числе — 14 млн 134 тыс. дал (плюс 25,4%) игристых вин, 949 тыс. дал ликерных вин (плюс 447,6%), 9 млн 787 тыс. дал (осталось на том же уровне) фруктовых вин.



Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 28,6% больше, чем за январь-ноябрь 2021 года — 17 млн 091 тыс. дал.